Нижегородская область установит единую выкупную стоимость сельхозземель

В заксобрании Нижегородской области рекомендовали принять поправки в региональный закон «О регулировании земельных отношений…», касающиеся выкупной стоимости земельных участков сельхозназначения их арендаторами. С 1 января 2026 года предлагается установить этот показатель в 15% от кадастровой стоимости участка.

Пока, если сельхозземли находятся в границах населенного пункта, арендатор вправе приобрести их за 10% от кадастровой стоимости, а за его пределами она составляет 15%.

Как пояснили в минимущества области, таким образом льготная выкупная стоимость сельскохозяйственных земель приводится к единому знаменателю и соответствует требованиям федерального законодательства — не более 15%. Поправки в региональный закон будут приняты на пленарном заседании заксобрания на следующей неделе.

Иван Сергеев