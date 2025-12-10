В Минпросвещения предупредили о появлении фейковых каналов ведомства

Мошенники начали создавать фейковые аккаунты в социальных сетях от лица Министерства просвещения для сбора конфиденциальной информации. Об этом в министерстве сообщили «РИА Новости».

Министерство предупредило граждан России, что в мессенджерах массово распространяются фейковые каналы и чаты, которые выдают себя за официальные источники ведомства. По словам Минпросвещения, подобные аккаунты создаются для сбора конфиденциальных данных россиян, а также для распространения ложной информации и финансового обмана.

Особое внимание советуют проявить сотрудникам учебных учреждений, поскольку фейковая информация может распространяться под видом писем и распоряжений от руководства, сообщили в ведомстве. В Минпросвещения отметили, что официальная информация публикуется только на официальных ресурсах.