Власти Ульяновска не будут повышать стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

Стоимость проезда в ульяновском электротранспорте не изменится в 2026 году. Глава города Александр Болдакин утвердил сохранение цены одной поездки на уровне 37 руб. при безналичной оплате и 38 руб. — при оплате наличными с 1 января текущего года.

Для обеспечения финансовой устойчивости МУП «Ульяновскэлектротранс» городская администрация планирует выделять субсидии из бюджета в течение следующих трех лет. Объемы финансирования составят 450 млн руб. в 2026 году, 550 млн руб. в 2027 году и 650 млн руб. в 2028 году.

В бюджете Ульяновска также предусмотрены средства на лизинговые платежи за 29 новых трамваев модели «Львенок». По информации мэрии, данный тип электротранспорта пользуется спросом у пассажиров и обеспечивает перевозки на наиболее загруженных маршрутах.

Андрей Сазонов