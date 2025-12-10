В центре Перми планируют отреставрировать разрушающееся здание

Пермский медуниверситет собирается провести обследование Доходного дома Кувшинского, после чего будет рассмотрен вопрос о разработке проектной документации по реставрации здания. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на вуз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание расположено на перекрестке улиц Петропавловской и Газеты «Звезда». Доходный дом Кувшинского находится в собственности Российской Федерации и оперативном управлении ПГМУ. Осенью стало известно, что краевая госинспекция по охране памятников подала иск об изъятии здания из собственности РФ. В инспекции уточнили, что исковое заявление было направлено, поскольку работы по сохранению объекта не проводились. Вопрос реставрации был поднят перед 300-летием Перми, однако работы так и не начались.

Доходный дом Кувшинского был построен в середине XIX века, а в 80-е годы того же столетия двухэтажный каменный дом был перестроен в трехэтажный. Владельцем дома с 1884-го по 1916 год был управляющий сталелитейного завода Любимова Владимир Кувшинский.