МВД: мошенники рассылают вредоносные APK-файлы под видом фотоархивов

Злоумышленники начали распространять APK-файлы, содержащие вредоносное ПО семейства Mamont. Они предназначены для скрытого сбора данных и удаленного управления устройством, сообщила пресс-служба УБК МВД России.

Мошенники пытаются выдавать опасные файлы, к примеру, за архивы. Например, файл могут назвать «Фото 24шт.apk. После установки пользователи видят фишинговую страницу, которая имитирует сервисы обмена изображениями или иные безопасные сайты. Далее программа запрашивает доступ к SMS, контактам, звонкам и камере. Она автоматически запускается при включении устройства, после чего мошенники дистанционно могут отправлять USSD-команды, читать и удалять сообщения. Вирус также позволяет злоумышленникам открывать ссылки и передает данные о состоянии устройства на их серверы.

Киберполиция призывает пользователей не устанавливать APK-файлы из мессенджеров, отключить автозагрузку в Telegram и проверять подозрительные файлы через специальные сервисы. В МВД также рекомендуют использовать на мобильных устройствах антивирусное ПО и по возможности ограничить доступ приложений к SMS, контактам и камере.