В Горном Алтае в 2025 году количество бытовых отравлений выросло на 22%

По итогам января-ноября 2025 года от острых бытовых отравлений в Республике Алтай пострадали 214 человек, из них 47 погибли. За аналогичный период годом ранее пострадали 175 человек, 48 из которых скончались. Таким образом, прирост числа пострадавших составил 22,3%, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Большая часть (43,9%) пострадала от употребления спиртосодержащей продукцией. Всего в регионе зафиксировано 94 подобных случая, 34 из которых закончились летальным исходом. Для сравнения, за 11 месяцев 2024 года произошло 68 алкогольных отравлений (23 погибших).

На втором месте (38,3%) — отравления прочими токсическими веществами. В их числе угарный газ, разъедающие жидкости, средства от тараканов и т. д.

Александра Стрелкова