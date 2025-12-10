Возбуждено уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ в Ангарске

Следственный отдел по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ-9, произошедшей 7 декабря. В результате под угрозой потери теплоснабжения оказалось более 1,5 тыс. многоквартирных домов и десятки соцобъектов. Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Областная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела. По версии надзорной структуры, услуги, не отвечающие требованиям безопасности, «оказали должностные лица ресурсоснабжающей организации».

В настоящее время в Ангарске действует режим ЧС. По информации администрации города, на ТЭЦ-9 в настоящее время запущены резервные котлы, температура в домах близка к нормативным параметрам. Детские сады и учреждения здравоохранения работают в обычном режиме, однако несколько школ до сих пор находятся на дистанционном обучении. Решение о снятии режима ЧС будет приниматься в середине дня 10 декабря.

Влад Никифоров, Иркутск