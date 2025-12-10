В Перми суд приостановил деятельность квест-рума

Суд удовлетворил иск прокуратуры Свердловского района Перми о приостановлении деятельности квест-рума из-за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Прокуратурой была проведена проверка деятельности квест-рума, расположенного в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Свердловском районе, в ходе которой были выявлены нарушения, связанные с осуществлением деятельности по организации детского досуга в цокольном помещении без разработки проектной документации и соблюдения противопожарных требований.

Нарушения не были устранены, в связи с чем прокурор направил в суд иск о возложении обязанности ликвидировать их и о временном запрете осуществления деятельности квест-рума.