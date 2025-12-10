В СИЗО с «Чистым сердцем»

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 7 февраля 2026 года главу благотворительной организации «Чистое сердце» Михаила Арзамасцева, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, под прикрытием благотворительности он отмывал деньги через фиктивные договоры подряда с крупными строительными компаниями Свердловской области. Рассмотрение меры пресечения проходило в закрытом режиме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Арзамасцев в зале суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Михаил Арзамасцев в зале суда

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Главу автономной некоммерческой организации «Чистое сердце» Михаила Арзамасцева задержали 8 декабря. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), кроме того, он проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

На заседание по избранию меры пресечения в Ленинский райсуд Екатеринбурга пришли близкие обвиняемого — его гражданская жена успокаивала ребенка — он стал свидетелем задержания отца силовиками. Оба были в медицинских масках.

Прокурор в начале процесса заявил ходатайство о закрытии судебного процесса от прессы. Адвокат обвиняемого Вячеслав Астафьев был против, аргументируя это тем, что «все уже и так известно». Но в итоге процесс закрыли.

Как сообщалось ранее, в 2018 году Михаил Арзамасцев учредил автономную некоммерческую организацию (АНО) «Чистое сердце». Формально она помогала бездомным в «рабочем доме», который сейчас выглядит запущенно и пусто. Вместе с тем он якобы переоформлял имущество и недвижимость своих работников на себя.

В ходе обысков у Михаила Арзамасцева изъяли несколько миллионов рублей, также у него были обнаружены автомобили и элитная недвижимость. Обвиняемый не смог пояснить происхождение этих активов.

Адвокат Вячеслав Астафьев рассказал, что его подзащитного задерживали представители СОБР, они ворвались в квартиру с кувалдами. Адвокат утверждает, что после задержания у Арзамасцева появились ушибы, ссадины, следы от удушения от его цепочки.

По словам Вячеслава Астафьева, уголовное дело строится на показаниях одного потерпевшего, чьи слова легли в обвинение по первому эпизоду — мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арзамасцев купил комнату в общежитии общей площадью 15 кв. м и стоимостью 1 млн руб., но якобы так и не расплатился с продавцом, и тот написал заявление в полицию.

Адвокат обвиняемого считает, что может быть третья сторона, которая заставила потерпевшего изменить свое мнение относительно законности сделки.

Гражданская жена в ходе процесса дала положительную характеристику своему супругу: имеет постоянное место жительства, работает и активно занимается благотворительностью — в том числе, помогает бойцам СВО. Сам Арзамасцев, по словам адвоката, чувствовал себя потерянным.

Кроме того, Вячеслав Астафьев не подтвердил, что дорогие машины и недвижимость, фотографии которых публиковались в Telegram-каналах, принадлежат его подзащитному. Сам Арзамасцев свою позицию по предъявленному обвинению высказывать не стал.

В итоге суд постановил отправить главу благотворительной организации в СИЗО до 7 февраля 2026 года.

Артем Путилов