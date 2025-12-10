Рабочий погиб после удара ковшом экскаватора в порту Усть-Луга

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего, получившего травмы из-за удара ковшом экскаватора в порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

По данным следствия, инцидент произошел 7 декабря 2025 года, когда сотрудники коммерческой организации зачищали уголь в железнодорожных вагонах. Мужчину госпитализировали, на следующий день он умер в медицинском учреждении.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие устанавливает обстоятельства и причины происшествия, а также ответственных за безопасность работ.

Артемий Чулков