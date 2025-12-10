Пятерых челябинцев обвиняют в похищении человека и вымогательстве

Следственные органы Челябинска завершили расследование уголовное дело пяти местных жителей, обвиняемых в похищении человека и серии вымогательств. Материалы направили в суд, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следствие установило, что 18 января этого года челябинцы в возрасте от 17 лет до 21 года сговорились и подъехали к дому в Металлургическом районе, где жил 21-летний горожанин. Применив насилие, сообщники поместили его в автомобиль и перевезли в безлюдное место, где начали избивать и стрелять из пневматического пистолета, считает следствие. Похитители требовали от челябинца передать 70 тыс. руб., на что он под давлением согласился.

Следствие также полагает, что эпизод с избиениями и вымогательством повторился 25 января. По их версии, в этот день они вновь подъехали к дому челябинца, который, увидев их, попытался скрыться. Злоумышленники поймали его в Калининском районе Челябинска, избили металлической трубой и перевезли на автомобиле в гаражный кооператив. Там, по данным СК, продолжилось избиение, похитители стреляли в челябинца и применяли электрошокер, требуя передать 270 тыс. руб. Челябинец вновь был вынужден согласиться.

В зависимости от роли и степени участия в произошедшем фигурантам предъявлено обвинение в двух преступлениях по подпунктам «а», «в», «г» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), а также по подпунктам «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).