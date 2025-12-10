Четыре человека пострадало в ДТП с маршруткой и легковым авто в Ижевске

Четыре человека — водитель Skoda и три пассажирки микроавтобуса Mercedes — пострадало в результате дорожной аварии сегодня утром на дороге в Ижевске. Утреннее ДТП прокомментировал 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло около 07:00. Легковушкой управлял 26-летний водитель, микроавтобусом, двигавшимся по маршруту №400, — 39-летний шофер. В момент аварии в салоне общественного транспорта находилось 15 пассажиров.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки и три пассажирки микроавтобуса 39, 55 и 56 лет. Их с травмами доставили в медучреждение. Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в региональном минздраве, пострадавшие получили ушибы и повреждения легкой степени, их осмотрели амбулаторно.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.