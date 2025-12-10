Умер автор «Аншлага» и «Спокойной ночи, малыши!» Леонид Французов

Сатирик Леонид Французов умер в возрасте 87 лет. Информация об этом появилась на сайте писателя, сведения подтвердила ТАСС его жена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Французов в 1992 году

Фото: Николай Малышев / ТАСС Леонид Французов в 1992 году

Фото: Николай Малышев / ТАСС

«Это правда, он скончался», - сказала собеседница агентства.

На сайте сатирика указано, что в течение нескольких лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Леонид Французов родился 27 августа 1938 года в Москве. Учился в Государственном училище циркового искусства, выступал в труппах театров Борисоглебска и Иркутска, гастролировал в составе филармоний Челябинска и Горького. Как пишет The Voice, по семейным обстоятельствам актерскую карьеру пришлось прервать, артист устроился токарем на Московский прожекторный завод.

В начале 1970-х годов Леонид Французов окончил факультет журналистики МГУ и начал литературную деятельность. За годы карьеры написал сотни фельетонов, пародий, его монологи вошли в репертуар Владимира Винокура, Аркадия Райкина, Евгения Петросяна. Сатирик писал сценарии для телепрограмм «Кабачок "13 стульев"», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Голубой огонек» и «Спокойной ночи, малыши!». Он публиковался в «Крокодиле» и «Огоньке».