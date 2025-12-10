Московских водителей попросили пересесть на метро из-за мокрого снега

Власти Москвы призвали водителей сегодня не совершать поездки на автомобилях из-за ухудшения погоды. Столичный департамент транспорта посоветовал пользоваться метро.

В Дептрансе отметили, что из-за снегопада и возможной гололедицы вечером в городе ожидается затрудненное движение. Сложности с проездом могут возникнуть в центральных районах, на ТТК, МКАД, а также вылетных магистралях в направлении области.

Водителей, которые не могут отказаться от использования личного транспорта, в Дептрансе призвали быть предельно внимательными на подъемах и спусках с эстакад, а также заранее притормаживать на пешеходных переходах.