У уфимца конфисковали незадекларированные 5,5 млн рублей

Уфимский районный суд признал 63-летнего уфимца виновным в незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Суд конфисковал у него в доход государства 5,5 млн руб.

Установлено, что подсудимый, находясь в уфимском аэропорту, желая скрыть 5,5 млн руб., пересек таможенную границу, не задекларировав наличные, и заявил об отсутствии денег.

Майя Иванова