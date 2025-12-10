«Господдержка сельских пекарен нужна, но их владельцам надо учитывать риски»

В Ростовской области с января 2026 года начнут выделять субсидии на строительство, модернизацию и оснащение хлебопекарных производств в сельской местности. Поддержка вводится на основании постановления правительства региона №104 от 18 февраля 2021 года. Размер субсидии не имеет фиксированной суммы и зависит от конкретных программ, вида поддержки и направленности бизнеса. Помощь может предоставляться в форме льготного кредитования или компенсаций. Особое внимание уделяется производству хлеба и реализации социальных контрактов, считает председатель Ростовского регионального отделения Российского союза сельской молодежи Виктор Троицкий:



«В Ростовской области с 2026 года вводится новая программа государственной поддержки для пекарен, расположенных в сельской местности. Программа предусматривает четыре основных направления. Первое — повышение доступности продукции за счет индивидуальных заказов и снижения издержек производства. Второе — развитие семейного бизнеса с акцентом на местные пекарни. Третье — стимулирование фермерских проектов, включая поддержку участников СВО. Четвертое — помощь предпринимателям на покупку оборудования, аренду помещений, логистику и обучение сотрудников.

Распределение средств регулируют постановление Правительства РФ №717 и приказ Минсельхоза №68.

Для получения поддержки предприниматель должен подготовить проект с четкими целями, обоснованием трат, прогнозом результатов и обратиться в министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Получив финансирование, предприниматель берет на себя обязательства: использовать средства по назначению, подавать отчеты и выполнять условия программы, в частности, создавать рабочие места. При неуспешной реализации проекта или нецелевом использовании денег минсельхоз Дона подаст иск в суд и потребует вернуть средства.

Пока сложно с уверенностью говорить о том, насколько успешной окажется эта инициатива и реально ли построить прибыльный пекарный бизнес вдали от крупных городов. Тем не менее, ряд наблюдений дает основания для того, чтобы оценивать перспективы открытия пекарни в деревне как хорошие.

С одной стороны, такой формат может оказаться весьма успешным, поскольку в деревнях и станицах, в отличие от более крупных населенных пунктов, практически нет конкуренции между пекарнями. С другой стороны, за последний месяц на Дону, по данным Ростовстата, существенно выросла средняя стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки: сейчас это более 94 руб./кг, на 20,2% больше, чем годом ранее. Цены на хлеб из ржаной и смешанной муки выросли на 20%: с 71,6 руб./кг до 86,2 руб./кг.

По мнению отраслевых экспертов, среди причин роста стоимости буханок — увеличение операционных расходов, прежде всего, зарплат работников (это особенно чувствительно для крупных и средних заводов) и удорожание энергоносителей.

В такой ситуации частная деревенская пекарня, в которой не более пяти сотрудников и сравнительно невысокие затраты, может достойно конкурировать по качеству и ценам с более крупными (городскими) предприятиями, доставляющими хлеб “на село”. Во-первых, у сельской пекарни низкие операционные расходы: стоимость аренды помещения в деревне в два-три раза ниже, чем в городе, а затраты на персонал, из-за его малой численности, ниже на порядок. Во-вторых, жители села ежедневно нуждаются во вкусном свежем качественном хлебе и ценят возможность приобрести его рядом с домом, причем, горчим, а не ждать пока его доставят из города. В-третьих, подчеркиваю, в сельских районах очень мало пекарен (во многих хуторах и деревнях их вообще нет), то есть, нет конкуренции. В-четвертых, такие предприятия отличает быстрая окупаемость: при грамотном подходе, вложенные в деревенскую пекарню средства можно будет вернуть всего за пять-шесть месяцев.

Тем не менее, риски есть и для малых сельских производств. Они связаны с возможным новым ростом цен на энергоносители и ингредиенты, усилением конкуренции (появлением новых пекарен и борьбой за покупателей, круг которых весьма ограничен), оттоком персонала в город.

Потребуются дополнительные затраты на маркетинг, работников, возможно, на модернизацию производства — для расширения ассортимента за счет совершенно новых позиций. Все дополнительные расходы предприниматель вынужден будет закладывать в себестоимость, следовательно, выпечка подорожает.

Таким образом, хлебопечение в сельской местности обладает значительным потенциалом для развития и новые меры поддержки здесь могут оказаться для предпринимателя хорошим подспорьем, но будущий владелец такой “точки” должен учитывать все возможные риски».