Шотландская художница с аутизмом Ннена Калу получила премию Тернера

Шотландская художница Ннена Калу получила премию Тернера в области современного искусства, сообщила пресс-служба организатора мероприятия. Жюри отметило ее «уникальный стиль и мастерство в выборе масштаба, композиции и цвета». Художница создает скульптуры из ткани и пленки от видеокассет VHS, а также рисунки на больших полотнах. Она стала первым лауреатом премии с аутизмом.

Ннена Калу

Фото: James Speakman / PA / AP

Награда Ннены Калу составляет $33,2 тыс. В работе художница использует клейкую ленту, пищевую пленку, переработанный пластик и другие материалы. Она создает из них подвесные скульптуры различной формы. Арт-критик Guardian Эдди Франкель описывает их как «огромные коконы, свернутые в массивные, тугие, закрученные, ультраяркие узлы».

Председатель жюри, директор британской галереи Tate Modern Алекс Фаркухарсон назвал победу Ннены Калу поворотным моментом для мира искусства. «Ннена столкнулась с невероятным количеством дискриминации, которая продолжается до сих пор, поэтому я надеюсь, что эта награда поможет искоренить предрассудки»,— сказала на церемонии награждения Шарлотта Холлинсхед, руководитель студии Ннены Калу.

Художница родилась в 1966 году в Глазго в семье выходцев из Нигерии. Она начала заниматься искусством в конце 1980-х годов. У Ннены Калу есть студия в Лондоне. Она принимала участие в международном фестивале современного искусства в Глазго, ее работы выставлялись в Бельгии и Норвегии.

Премия Тернера была учреждена в 1984 году. Она считается одной из самых престижных в сфере искусства. Награда вручается художнику, который родился или проживает в Великобритании. Оцениваются работы, показанные на выставках за последний год. В 2024 году лауреатом премии стала шотландская художница Джаслин Каур.