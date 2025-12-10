В Перми за год резко снизилось количество алкомаркетов

В Перми количество алкогольных магазинов сократилось с 929 до 663, на 28,6%. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта Commers Estate.

Самое значительное в РФ сокращение числа алкомаркетов зафиксировано в Краснодаре, их количество снизилось с 1833 до 1284. На втором месте — Красноярск, с 1627 до 1078. Значительное сокращение также зафиксировано в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону.

По прогнозу экспертов, 2026 год станет периодом переосмысления форматов и локаций: крупные сети будут точечно перераспределять присутствие.