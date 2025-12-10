Жительница Оренбуржья обвиняется в мошенничестве при получении социальной помощи

Жительница Алексеевского района обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году обвиняемая оформила заявление и подготовила бизнес-план для получения государственной социальной помощи на приобретение оборудования и инструмента для производства металлических конструкций. Указанной деятельностью она не собиралась заниматься. Также женщина утаила наличие дополнительного дохода, получаемого от реализации пластиковых окон и дверей.

Обвиняемая получила 350 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению. Для подтверждения целевого расходования полученных денег, женщина подготовила и передала специалистам подложные документы.

Уголовное дело направлено в Бугурусланский районный суд. Причиненный ущерб возмещен в рамках расследования.

Руфия Кутляева