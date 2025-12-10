Завершено следствие по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей при ввозе автомобилей

В Генпрокуратуре утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении семи жителей Владивостока и Москвы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах). Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год фигуранты дела ввезли на территорию РФ через таможенный пост в порту Владивостока 296 автомобилей, используя подконтрольную организацию-брокера. При этом в декларациях и счетах была занижена стоимость импортируемой техники. Таким образом размер подлежащих уплате таможенных сборов был занижен на сумму 162,4 млн руб. При этом часть автомобилей ввозилась под заказ 128 физическими лицами, которые добросовестно внесли суммы в счет необходимых оплат таможенных платежей. Но такие перечисления на общую сумму 55,3 млн руб. были похищены, считает следствие.

В качестве обеспечительных мер имущество обвиняемых общей стоимостью около 100 млн руб. арестовано.

Уголовные дела в отношении московских членов группы обвиняемых будут направлены для рассмотрения по существу в Тушинский райсуд, приморских — во Фрунзенский райсуд Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток