Петербуржцам пообещали облачность и небольшие дожди 10 декабря

В среду, 10 декабря, погоду в Санкт-Петербурге сформирует зона пониженного атмосферного давления, которая принесет облачную, с неустойчивыми прояснениями погоду, а также небольшие дожди утром и вечером. Такой прогноз дал ведущий специалст центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице составит +3…+5 градусов, в Ленинградской области — 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

В четверг, 11 декабря, в городе и области также небольшие дожди, ночью — +2…+4 градуса, днем — +5…+7 градусов.

Артемий Чулков