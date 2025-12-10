«Удмуртнефть» расширяет возможности энергоснабжения Сарапульского региона

Нефтедобывающее предприятие «Удмуртнефть» ввело в эксплуатацию двухтрансформаторную электрическую подстанцию Ельниково классом напряжения 35 кВ суммарной установленной мощностью 32 МВА. Она обеспечит надежное электроснабжение действующих и перспективных объектов нефтедобычи Ельниковского месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА

На подстанции были установлены более мощные трансформаторы, внедрена система онлайн-диагностики их технического состояния. Все оборудование — российского производства, отвечающее современным требованиям энергоэффективности и промышленной безопасности. Автоматизированная система управления обеспечивает контроль за оборудованием в режиме реального времени, что позволяет оперативно осуществлять мониторинг работы и корректировать изменения в процессах.

Обновленная подстанция обеспечит энергоснабжение нарастающих объемов бурения на Ельниковском месторождении и вводимых новых добычных мощностей. До конца 2026 года здесь планируется построить 18 новых скважин.

Ранее «Удмуртнефть» ввела в эксплуатацию новую электрическую подстанцию Котово классом напряжения 110 кВ с установленной мощностью 20 МВА. Также была реконструирована электрическая подстанция Соколовка классом напряжения 110 кВ, в результате чего ее установленная мощность достигла 80 МВА.

Повышение эффективности производственных активов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние общества ведут системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов, оптимизацию потребления электроэнергии, распределения электрических нагрузок.

По итогам реализации программы энергосбережения за девять месяцев 2025 года «Удмуртнефть» сэкономила более 24 млн кВт*ч электроэнергии. Экономический эффект составил около 157 млн руб.