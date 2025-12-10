Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В ярославской деревне открыли памятник Елене Колесовой

В Ярославском округе в деревне Мордвиново открыли памятник Герою Советского Союза Елене Колесовой. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов.

Фото: Елена Пасхина, Вконтакте

Как сообщил «Городской телеканал», автором памятника выступила ярославский скульптор, академик Российской академии художеств Елена Пасхина. Она решила сохранить авторское решение памятника, установленного еще в 80-е годы.

Елена Колесова — разведчица, командир диверсионной группы партизанского отряда специального назначения разведывательного отделения Западного фронта, красноармеец. Родилась в 1920 году в Ярославском районе, доброволец Красной Армии с 1941 года. Погибла в сентябре 1942 года, получив ранение в ходе операции по уничтожению гарнизона. В Ярославле ее именем названа одна из улиц Дзержинского района.

Алла Чижова

