В ярославской деревне открыли памятник Елене Колесовой

В Ярославском округе в деревне Мордвиново открыли памятник Герою Советского Союза Елене Колесовой. Об этом сообщил глава округа Алексей Михайлов.

Как сообщил «Городской телеканал», автором памятника выступила ярославский скульптор, академик Российской академии художеств Елена Пасхина. Она решила сохранить авторское решение памятника, установленного еще в 80-е годы.

Елена Колесова — разведчица, командир диверсионной группы партизанского отряда специального назначения разведывательного отделения Западного фронта, красноармеец. Родилась в 1920 году в Ярославском районе, доброволец Красной Армии с 1941 года. Погибла в сентябре 1942 года, получив ранение в ходе операции по уничтожению гарнизона. В Ярославле ее именем названа одна из улиц Дзержинского района.

Алла Чижова