Самыми дефицитными профессиями на Ставрополье стали дворники, токари и маляры

Работодатели Ставропольского края не находят дворников, токарей и маляров. По данным hh.ru, индекс конкуренции в ноябре 2025 года упал до 0,9 резюме на вакансию дворника, 1,1 — токарей и 1,5 — маляров. Норма составляет 4–8 резюме, ниже 4 фиксирует нехватку, а ниже 2 — острый дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Повара и кондитеры получают 1,6 отклика, продавцы-консультанты с кассирами — 2,2, автослесарей — 2,4, монтажников — 2,5. Администраторы магазинов фиксируют 2,8 резюме, курьеры и мерчандайзеры — по 2,9, слесари, сантехники и товароведы — 3,0, врачи — 3,1, главврачи с заведующими отделениями — 3,5, электромонтажники и директора магазинов — 3,7. Дефицит токарей и фрезеровщиков длится с октября: тогда индекс достиг 0,9 при медианной зарплате 120 тыс. руб., дворников — 1,4 при 28 тыс. руб.

Кризис нарастает весь год. Количество вакансий в крае сократилось на 31% к ноябрю по сравнению с 2024-м, число резюме выросло на 34%. В рознице не хватает администраторов (2,8), мерчандайзеров (2,9) и товароведов (3,0) с начала 2025-го. Медицина страдает повсеместно: врачи с индексом 3,1, главврачи — 3,5. В октябре маляры и штукатуры лидировали среди дефицитных с 135,5 тыс. руб. и 2,2 резюме. В августе средняя зарплата в крае составила 60,5 тыс. руб., доля компаний с повышением зарплат упала с 58% в 2024-м до 40%.

Бизнес исчерпал резервы. В 2023–2024 годах компании повышали зарплаты, чтобы привлечь кадры. Дорогие кредиты остановили гонку: в 2025-м рост замедлится. Директор hh.ru по Югу Олеся Лавренова отмечает несоответствие навыков: 45% отказов из-за квалификации, 37% — опыта. Работодатели фокусируются на умениях, а не дипломах. В СКФО индекс конкуренции в марте достиг 8,9, но Ставрополье отстает от этих показателей.

Край реагирует ярмарками вакансий и фестивалями профессий по нацпроекту «Кадры». Губернатор Владимир Владимиров поручил минтруду активизировать мероприятия. Инвестиции в туризм обещают 12 тыс. рабочих мест, стройка — 13 тыс. Рынок стабилизируется, но дефицит рабочих специальностей усугубляется.

Станислав Маслаков