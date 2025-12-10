Бастрыкину доложат о состоянии дорог двух районов Татарстана

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить работу следственных органов по двум обращениям жителей Татарстана, касающимся ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в Азнакаевском и Тукаевском районах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Первое обращение поступило от жителей села Ильбухтино (Тукаевский район). Они сообщили, что грунтовая дорога регулярно размывается после осадков, это делает проезд невозможным. Несмотря на многократные жалобы в различные инстанции, ситуация в течение длительного времени не меняется, а виновные лица не привлечены к ответственности. По данному факту в СУ СКР по Татарстану уже расследуется уголовное дело.

Второе обращение касается дорог в Азнакаевском районе. По словам заявительницы, трасса, соединяющая села Чекан, Верхнее Стярле и деревню Константиновку, находится в аварийном состоянии. Проезд легковых машин и школьного автобуса стал опасным, регулярно случаются поломки техники. По данному факту организована процессуальная проверка.

Анна Кайдалова