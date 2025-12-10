Челябинские компании получили гранты за разработки станка и грохотной машины

Наблюдательный совет фонда развития промышленности Челябинской области одобрил заявки на гранты компании «Солид» и завода «Пневмаш». За разработки труборезного станка и высокочастотной грохотной машины предприятиям вернут 3 млн руб., сообщает пресс-служба регионального ФРП.

Компания «Солид» спроектировала станок для нарезки труб диаметром от 16 до 90 мм и толщиной до 5 мм практически из любого металла, пластмасс и бумажных втулок. Модель отличается упрощенной системой переналадки, что сокращает время простоя оборудования вдвое. Этого удалось добиться, использовав новое программное обеспечение и полностью автоматизировав процесс работы станка. Оператору необходимо только ввести характеристики планируемого к изготовлению изделия. Кроме того, для резки металла технике не требуется смазочно-охлаждающая жидкость. Стоимость станка по сравнению с предыдущими моделями снижена на 35%. Региональный ФРП возместит предприятию более 1,2 млн руб. из затраченных средств.

Еще 1,9 млн руб. в качестве гранта получило научно-производственное объединение «Пневмаш» за высокочастотный грохот легкого типа с линейными колебаниями. Машина разделяет сыпучие материалы на классы крупности путем их просеивания через поверхности со специальными отверстиями. Эту разработку отличает дугообразное расположение просеивающих сит и регулируемая амплитуда их колебаний. Они обеспечивают прямолинейную траекторию движения частиц по поверхности, что на 200% повышает точность и эффективность разделения по сравнению с предшествующей моделью. Активная площадь просеивания увеличена втрое с помощью многоярусной компоновки, при этом изделие имеет компактный размер.

Виталина Ярховска