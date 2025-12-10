Глава СКР заинтересовался обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Оренбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Оренбурге, сообщает пресс-служба СКР.

В приемную главы ведомства поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на проспекте Братьев Коростелевых. Здание 1929 года постройки признали аварийным в 2019 году из-за трещин в стенах и частичного разрушения несущих конструкций. До сих пор меры для предоставления гражданам благоустроенного жилья не принимаются. Сроки расселения установлены на 2026 год.

В СУ СК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева