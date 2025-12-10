В Ростовской области зафиксирован сброс сточных вод в Александровский пруд
Специалисты минприроды Ростовской области зафиксировали сброс неочищенных сточных вод кондитерской фабрикой «Мишкино» в Александровский пруд Аксайского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации инспекторов, проверку загрязнения водоема осуществили после рассмотрения жалоб местных жителей. В результате обследования, должностные лица министерства обнаружили сброс стоков с признаками загрязнения хозяйственно-бытовыми водами в балку Аглицкая.
«Этот факт подтверждает недостаточно качественную очистку бытовых сточных вод, что является нарушением водного законодательства»,— сообщили в пресс-службе.
Помимо кондитерской фабрики проверке подверглось предприятие по изготовлению безалкогольных напитков ООО «Мастер». Обе компании получили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны окружающей среды.