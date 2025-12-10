Медианная зарплата в сельском хозяйстве Дона составила 91,5 тысячи рублей в 2025 году

С января по ноябрь 2025 года работодатели Ростовской области опубликовали свыше 4,5 тыс. вакансий в агропромышленном секторе с медианной зарплатой 91,5 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, уровень конкуренции в сфере сельского хозяйства региона варьировался от 4,9 до 6,8 активных резюме на одну позицию, что соответствует норме от четырех до восьми. Такие показатели свидетельствуют о сбалансированном рынке с возможностью выбора для нанимателей.

Наиболее востребованными оказались ветеринары с предлагаемым окладом 63,1 тыс. руб. и конкуренцией 3,5 резюме на вакансию. Зоотехники могут рассчитывать на 90 тыс. руб. при соотношении 4,1 резюме на место. Машинисты получают самую высокую оплату — 113,6 тыс. руб. при конкуренции 4,5 резюме на позицию.

Четверть открытых позиций в агропромышленном комплексе требует базовых компьютерных навыков. В крупных холдингах дополнительно необходим опыт работы с программами 1С, Figma, GIS-системами и генеративным искусственным интеллектом.

«Тот, кто умеет не только работать в цеху, но и понимать цифровой контур, становится стратегическим активом компании»,— отметила Марина Качанова, директор hh.ru Юг и ЦФО.

Помимо традиционных требований — ремонтных работ, знания ветеринарных препаратов и защиты растений — работодатели все чаще ищут специалистов с навыками работы в операционной системе Windows, программах учета и обработки данных.

«Агропромышленный комплекс давно перестал быть сезонным или устаревшим. Это отрасль с высокой нагрузкой зимой, достойными зарплатами и растущим спросом на цифровые навыки»,— добавила госпожа Качанова.

Валентина Любашенко