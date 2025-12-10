В Петербурге изъяли и утилизировали две тонны сыра без документов
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пресекла продажу партии сыра весом около двух тонн без документов, подтверждающих безопасность для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Проверка, проведенная с участием специалистов Роспотребнадзора, выявила нарушения в складском помещении одной из компаний: для дальнейшей реализации хранилась партия сыра без сопроводительных документов и маркировки, позволяющих отследить происхождение продукции, стадии ее производства и обработки, а также дату изготовления. Выяснилось, что сыр не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Прокуратура потребовала устранить нарушения. Роспотребнадзор признал недействительной декларацию о соответствии, после чего продукциия была изъята и утилизирована.