Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге изъяли и утилизировали две тонны сыра без документов

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга пресекла продажу партии сыра весом около двух тонн без документов, подтверждающих безопасность для потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Предыдущая фотография

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Проверка, проведенная с участием специалистов Роспотребнадзора, выявила нарушения в складском помещении одной из компаний: для дальнейшей реализации хранилась партия сыра без сопроводительных документов и маркировки, позволяющих отследить происхождение продукции, стадии ее производства и обработки, а также дату изготовления. Выяснилось, что сыр не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Роспотребнадзор признал недействительной декларацию о соответствии, после чего продукциия была изъята и утилизирована.

Артемий Чулков

Новости компаний Все