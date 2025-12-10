«Владимир Зеленский и партнеры намерены отбить атаку Дональда Трампа»

По данным Financial Times, Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому считанные дни, чтобы одобрить американский мирный план. Президент Украины в ответ на это отметил, что подготовил совместно с европейцами свои предложения по урегулированию кризиса и готов передать его за океан. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что новый «дедлайн Трампа» не будет выполнен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Владимир Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и папой римским Львом XIV, которого пригласил приехать в Киев и другие города Украины. Подробности переговоров особо не раскрываются, хотя догадаться об этом нетрудно: нынешнему президенту Украины нужна поддержка Европы в трудную минуту, и, что немаловажно, финансовая тоже. Из того, что прозвучало, можно выделить красочный ответ Дональду Трампу на пассаж относительно украинских президентских выборов, которые неплохо было бы уже провести. Зеленский ответил, что готов.

Рейтинг действующего главы Украины в настоящее время снизился, особенно на фоне коррупционного скандала. Хотя в текущей ситуации полагаться на опросы общественного мнения, конечно же, не очень правильно. В любом случае у Зеленского есть шансы на победу, с чем согласился и Дональд Трамп. Можно предположить, что глава Белого дома просто хотел таким образом подчеркнуть свое большое недовольство поведением и поступками украинского коллеги, который отказывается поддержать американский мирный план.

Между тем Киев и европейские лидеры подготовили аналогичный документ и вроде бы направили его в США. По логике вещей там должны его как минимум рассмотреть, затем неплохо было бы передать России. За это время есть шанс решить вопрос «репарационного кредита» — изъятия российских активов — и предъявить это как аргумент на переговорах или же передать Киеву, если диалог в итоге провалится. В любом случае, как было сказано выше, Зеленскому очень нужны деньги — бюджет наполнять нечем. Соответственно, если он их не получит, придется, видимо, смягчать переговорную позицию.

Однако, похоже, что Зеленский и партнеры намерены отбить атаку Трампа, ослабить накал страстей и в качестве программы максимум продолжить переговоры с европейским участием. При этом у президента Соединенных Шатов не должно возникнуть повода принимать серьезные меры давления на Киев. От переговоров-то никто не отказывается. Более того, можно вернуться к формуле «перемирие на время выборов», эта идея обсуждалась в начале года. Вряд ли Россия на это пойдет, но сейчас это же Трамп предложил, так что почему бы и нет. Разные варианты возможны, но оптимизма, к великому сожалению, не прибавляется.

И как отмечает западная пресса, Дональд Трамп установил очередной дедлайн для Зеленского, дал ему буквально дни на принятие американских условий с тем, чтобы к католическому Рождеству заключить сделку, а в новом году получить Нобелевскую премию мира.

Дмитрий Дризе