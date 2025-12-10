В 70% округов Курганской области нет специализированных похоронных служб

В Курганской области в 18 из 26 муниципалитетов не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела. Об этом и других системных недостатках в сфере оказания ритуальных услуг в регионе заявил прокурор Зауралья Владислав Мокроусов на специальном совещании, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На специализированные похоронные службы возлагаются обязанности по погребению умерших, но в большинстве территорий Курганской области их деятельность не регламентирована.

Кроме того, сотрудники прокуратуры регулярно выявляют несанкционированные свалки, а также нарушения при организации вывоза мусора с территории кладбищ. Сегодня 97 участков, занятых кладбищами, не переведены из категории земель лесного фонда в другие категории с разрешенным использованием для ритуальной деятельности.

В завершение совещания, в котором участвовали заместитель губернатора Курганской области, руководители профильных департаментов и контрольно-надзорных органов, Владислав Мокроусов указал на необходимость надлежащей организации совместной работы и неравнодушного отношения к существующим проблемам.

По итогам обсуждения выработан дополнительный комплекс мер, направленный на соблюдение требований федерального законодательства в сфере ритуальных услуг и похоронного дела.