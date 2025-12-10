В Елабуге судебные приставы позвали должницу по алиментам на свидание, чтобы задержать. Сумма ее задолженности превысила 120 тыс. руб., сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Приставы Елабуги задержали неплательщицу, позвав ее на свидание

Длительное время неплательщицу не удавалось разыскать по адресу проживания и регистрации. Тогда один из приставов установил с ней контакт через социальные сети и, представившись поклонником, договорился о встрече. Прибывшая на свидание жительница Елабуги была задержана.

На нее составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию детей) и назначили 60 часов обязательных работ. Кроме того, она обязана погасить имеющуюся задолженность по алиментам.

Анна Кайдалова