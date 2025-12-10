Филиал «Азот» — среди лучших по работе с молодежью в Пермском крае

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошел в топ-5 рейтинга предприятий Пермского края по работе с молодежью. Награждение прошло в рамках Х Пермского инженерно-промышленного форума.

Участники рейтинга оценивались по 13 ключевым критериям, среди которых были общая численность молодежи в организации, наличие системы наставничества, доля сотрудников на руководящих должностях в возрасте до 35 лет, меры поддержки и участие во внешней молодежной политике.

Сегодня в «Азоте» трудятся около 700 сотрудников в возрасте до 35 лет. Действует Совет молодежи, включающий в себя активистов практически из всех подразделений предприятия. Портреты девяти молодых сотрудников ежегодно заносятся на Доску почета.

Венера Мухатаева, лидер Совета молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Попасть в топ-5 Пермского края с его сильной промышленностью — важное признание усилий в создании условий для профессионального развития молодых специалистов. Такой результат показывает, что «Азот» движется в правильном направлении и задает темп другим предприятиям региона. Это стимул продолжать работу по созданию комфортной среды для карьерного и личностного роста сотрудников.

