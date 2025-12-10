Жителей Оренбуржья предупредили о фирме-«призраке», выпускающей чистящие средства

В Оренбургской области выявлена продукция, произведенная компанией-«призраком» ООО «НПК Медэкс» из Рязани. Установлено, что организация не работает по адресу, указанному на товарах. Об этом сообщает Оренбургское УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган выяснил, что в регионе продаются дезинфицирующие средства, произведенные ООО «НПК Медэкс». Речь идет о товарах с названиями «Люир Хлор», «Телесфор», «Кронос-Морт», «Терецид», «Авестил», XION Oxy и XION OPA. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области подтвердило, что указанная продукция производится в неконтролируемых условиях.

В связи с этим ведомство предупреждает, что использование таких товаров представляет опасность для здоровья населения и рекомендует внимательно проверять информацию о производителе при покупке дезинфицирующих средств. В случае обнаружения в продаже продукции ООО «НПК Медэкс» граждан просят обращаться в управление по адресу: улица 60 лет Октября ул., 2/1, Оренбург, 460021, телефон: 8(3532)333798, электронная почта: oren-rpn@esoo.ru.

Георгий Портнов