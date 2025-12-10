В Челябинской области рядового отправили в колонию за год в самоволке

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, который больше года отсутствовал на воинской службе. Ему назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Установлено, что военнослужащий должен был прибыть в воинскую часть в Ульяновской области 13 августа 2024-го. Но вместо этого уехал в Миасс, и жил там, пока его не задержали 18 сентября этого года.

Рядового признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части).