В Ярославле включили подсветку на старейшем здании города

В Ярославле включили архитектурную подсветку Спасо-Преображенского собора и церкви Ярославских Чудотворцев в музее-заповеднике. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Спасо-Преображенский собор, построенный в начале XVI века, является старейшим зданием города. Для освещения двух памятников было установлено около 430 светильников и проложено более 720 метров кабеля. В настоящее время подсветка работает в тестовом режиме для оценки результатов и выявления возможных недостатков.

В этом году световое оформление также появилось на других достопримечательностях Ярославля, включая усадьбу Мосягиных, церковь Николы Мокрого и стелу «1000-летие Ярославля».

Антон Голицын