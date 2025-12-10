На содержание городской среды в Буинске выделят 31,6 млн рублей

В 2026 году на содержание парков и городской территории Буинска направят 31,6 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на госзакупках.

Из этой суммы 12,6 млн руб. выделят на обслуживание городских парков. Работы будут проводиться как в зимний, так и в летний периоды и включат очистку территорий, уход за зелеными насаждениями, содержание фонтанов и поддержание инфраструктуры в парках Центральный, Молодежный и Сахарный.

Еще 18,9 млн руб. предусмотрено на содержание городской территории. В перечень входят уборка и ремонт тротуаров и остановок, уход за малыми архитектурными формами на улицах Майская, Энергетиков и Озерная, озеленение, валка деревьев и обновление городских элементов, включая покраску скамеек. Работы рассчитаны на весь 2026 год.

Финансирование осуществляется из бюджета Буинского муниципального района и внебюджетных источников.

Анна Кайдалова