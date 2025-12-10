«Сваху» для мигрантов и шесть невест задержали в Петербурге и области

Полиция Санкт-Петербурга задержала 44-летнего предполагаемого организатора легализации мигрантов через фиктивные браки. В рамках дела также установили шесть фиктивных невест, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, петербуржец был своего рода «свахой» для иностранцев. Вместе с неустановленными лицами он находил россиянок, готовых вступить в брак с иностранцем за вознаграждение. После заключения брака мигранту оформляли полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы.

Среди «клиентов» были выходцы из ближнего зарубежья и граждане африканских государств. Они получали разрешение на временное проживание в России сроком до трех лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

По подозрению в причастности к преступной схеме задержали пять петербурженок и одну жительницу Всеволожска. Фигуранткам от 25 до 59 лет. Полагают, что задержанный таким способом создал 20 фиктивных семей.

Татьяна Титаева