Госэкспертиза одобрила проект обоснования по третьему мосту в Томске

Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект технико-экономического обоснования по строительству третьего моста через реку Томь в Томске. Документация проходит приемку в департаменте капитального строительства, после чего будет подготовлена бюджетная заявка на продолжение работ по проекту, сообщил мэр Дмитрий Махиня в своем Telegram-канале.

Планируется, что мост появится в районе Черемошников. В декабре 2024 года вице-губернатор Василий Потемкин в ходе совещания в Совете федерации сообщил, что приступить к строительству планируется в 2026 году. Завершение работ ожидается в 2028 году. По оценке господина Потемкина, на проектирование моста потребуется около 2 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2022 года стоимость строительства третьего моста в Томске прогнозировалась городскими властями в объеме 15-20 млрд руб. В июне 2023-го объем инвестиций оценивался уже в 42 млрд руб.

Александра Стрелкова