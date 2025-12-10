В Самарской области три человека пострадали в ДТП с иномаркой

Авария с тремя пострадавшими произошла в Самарской области днем во вторник, 9 декабря. Происшествие случилось в 13:40 (MSK+1) на 41 км автодороги Самара — Бугуруслан. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Полиция установила, что 76-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался со стороны Самары в направлении Отрадного, выехал на встречную полосу и врезался в машину Lada Priora, за рулем которой находился 31-летний мужчина. После столкновения иномарка съехала в кювет.

В результате аварии пострадали водители обоих автомобилей и пассажир Toyota. Полиция устанавливает причину ДТП.

Георгий Портнов