Директора управляющей компании в Березниках подозревают в налоговом преступлении

Березниковский следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении руководителя одной из местных управляющих компаний. Он подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, исполнительный директор управляющей компании с августа 2023 года по январь 2024-го скрыл от налоговых органов более 5,2 млн руб., за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам. Преступление выявлено региональным УФНС России и краевым главком МВД.

Следователем допрошены сотрудники управляющий компании, а также компаний-контрагентов. Проведены обыски по месту жительства фигуранта и в офисе организации.