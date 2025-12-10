В Аксайском районе ввели карантинную зону на 564,5 га

На территории Щепкинского сельского поселения вблизи поселка Октябрьский установили карантинную фитосанитарную зону из-за обнаружения очага повилики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Полевой сорняк распространился на 148,6 га. Площадь карантинной зоны составила 564,5 га. Для борьбы с повиликой утвердили программу локализации очага и ликвидации популяции.

На время установленного карантинного режима запрещается вывоз и продажа продукции, выращенной в очаге. Кроме того, нельзя использовать зараженную территорию для производства семенного материала.

Мария Хоперская