На ликвидацию последствий ЧС в Советском районе Казани выделили 41,3 млн рублей

На выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и мероприятий плана «Буран» в Советском районе Казани выделили 41,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены на автомобильных дорогах общего пользования, внутриквартальных проездах и объектах их обустройства на территории Советского района Казани.

В перечне обслуживаемых территорий — 100 объектов дорожной инфраструктуры 1-й категории общей протяженностью 124,5 км, 256 объектов 2-й категории (157 км), 461 внутриквартальный проезд (52,7 км) и 685 объектов 3-й категории (276 км).

Общая протяженность дорог составляет 610,9 км, площадь дорог — 5002,4 тыс. кв. м, площадь тротуаров — 868,8 тыс. кв. м.

Работы будут выполняться по заявке заказчика с 1 января 2026 года по 15 марта 2026 года.

Источником финансирования служит бюджет Казани, заказчиком — администрация Советского района исполнительного комитета Казани.

