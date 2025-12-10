В Челябинске открылся четвертый Центр психологической помощи для ветеранов СВО

В Центральном районе Челябинска открылся еще один Центр психологической помощи для ветеранов СВО и их семей. Теперь в городе работают четыре таких площадки, сообщил глава Челябинска Алексей Лошкин в своем telegram-канале.

Центр открыли в доме №48 по улице Красной. В нем, как и на других площадках, вернувшиеся со спецоперации проходят психологическое восстановление, учатся адаптации и социализации в мирной жизни.

Всего в четырех центрах работают 25 психологов, в том числе клинических, а также юристы и методисты. Площадки предоставляют студентам возможность пройти производственную и преддипломную практику.

Еще три центра психологической помощи для бойцов СВО и их семей расположены по улицам Ярослава Гашека, 2; Советской, 36; проспекту Ленина, 14.