Жителя Красноярска посадили на 5,5 года за призывы к убийству российских солдат

К пяти с половиной годам колонии общего режима приговорили жителя Красноярска за призывы к террору. Также в течение трех лет после освобождения ему запрещено администрировать сайты, форумы, чаты, публиковать в них комментарии, сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По материалам ведомства, обвиняемый разместил под публикацией новостного сообщества проукраинской направленности в соцсети Telegram комментарий с призывами ударов по жилым домам в Белгороде.

Кроме того, указывается в материалах дела, мужчина оставил под одним из постов комментарий с призывами к убийству военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Илья Николаев