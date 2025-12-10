В Ленобласти до конца 2027 года появятся восемь патриотических центров для молодежи

В ближайшие два года в Ленинградской области создадут восемь зональных патриотических центров. Там можно будет научиться обращаться с БПЛА и пройти военно-спортивную подготовку, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев заявил, что Ленобласть должна поддерживать идеи молодого поколения, дать возможность реализовать себя. Власти региона назвали города, в которых появятся патриотические центры.

«Прямо сейчас подбираем площадки для создания новых зональных центров, уже определено три города: Тосно, Волхов и Сертолово — здесь центры появятся уже в следующем году»,— уточнил господин Патраев.

Молодежи будут доступны экологические акции, киноклуб, «Зарница 2.0», занятия по туризму, истории и краеведению, походы, тактическая медицина и начальная военная подготовка.

Татьяна Титаева