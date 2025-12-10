В Челябинске продают здание дилера Mercedes за 600 млн рублей

Автосалон «Омега-Авто», который является дилером Mercedes-Benz и Seres в Челябинске, выставили на продажу. Объект оценили в 600 млн руб., указано в объявлении на портале «Авито».

Здание расположено в Советском районе, на улице Игуменка. Общая площадь дилерского центра составляет 3,5 тыс. кв. м, площадь торгового зала — 1 тыс. кв. м, вмещает 11 автомобилей. Земельный участок площадью 1,1 га вместе с помещениями находится в собственности. К зданию подведены все необходимые коммуникации. Парковка рассчитана на 50 машиномест, территория огорожена и находится под охраной.

В самом дилерском центре предусмотрены торговый зал с рабочими местами и кабинеты. Имеются сервисные зоны для технического обслуживания автомобилей с подъемниками, для кузовных работ с покрасочной камерой. Также здание оборудовано двухэтажным складом для хранения товаров, автомойкой, химчисткой, кафе, столовой, раздевалками и душевыми для персонала, указано в объявлении.

Компания «Омега-Авто» занимается продажей новых легковых автомобилей и машин с пробегом, сервисным обслуживанием, есть услуги трейд-ина, выкупа, кредита, лизинга и страхования. Также предоставляются услуги по защите автомобилей Меrсеdеs, реализуется дополнительное оборудование и оригинальные аксессуары. Количество сотрудников — 60 человек. Новый владелец может продолжить вести бизнес кaк официальный дилер полного цикла или использовать объект под свой вид деятельности, подчеркивает продавец.

