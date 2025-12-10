Мэрия Красноярска предложила новую цену за недвижимость на ул. Телевизорной

Власти Красноярска снизили цену принадлежащего муниципалитету комплекса недвижимости, который выставляется на приватизационные торги. Это следует из постановления мэрии, изданного 10 декабря.

Согласно документу, начальная цена имущества, расположенного на ул. Телевизорной, 1, составит 73,27 млн руб. Ранее она была утверждена в размере 84,64 млн руб.

Из суммы лота 50,12 млн руб. приходится на земельный участок. Его площадь составляет 1,7 га.

Валерий Лавский