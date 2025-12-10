Связь в малых селах Новосибирской области обеспечили 47 базовых станций российской компании «Булат»

В этом году «Ростелеком» в партнерстве с оператором Т2 построил современную цифровую инфраструктуру в 51 населенном пункте Новосибирской области. В большинстве сел современную связь обеспечили базовые станции от отечественной компании «Булат».

Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком»

Новое оборудование, установленное по проекту устранения цифрового неравенства (УЦН), работает на российском программном обеспечении, созданном инженерами ООО «НТР», и полностью соответствует мировым стандартам.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«"Булат" — современное и универсальное решение для построения мобильных сетей, способное обеспечить надежный сигнал в радиусе до 20 километров и обслуживать почти 900 пользователей в применяемой конфигурации. В Новосибирской области уже функционируют 47 таких базовых станций, которые демонстрируют стабильную работу и высокое качество связи».

Фото: Предоставлено ПАО «Ростелеком»

Многие населенные пункты, в которых в этом году появилась современная цифровая инфраструктура, находятся на большом расстоянии от районных центров, и наличие связи позволяет их жителям удаленно, не выезжая из села, решать множество повседневных задач: от записи к врачу и обращения в госучреждения до покупки товаров на маркетплейсах.

Сергей Пыхтин, глава Тогучинского района Новосибирской области:

«Для малых сел современная связь — не просто вопрос комфорта, а важный шаг к развитию территорий и повышению качества жизни. Именно поэтому мы каждый год активно участвуем в голосовании на портале госуслуг, чтобы включить как можно больше сел в проект по устранению цифрового неравенства. В 2025 году цифровая инфраструктура появилась в пяти населенных пунктах Тогучинского района: в Зверобойке, Самарском, Ковалевке, Изылы и Новомотково».

В общей сложности по проекту УЦН «Ростелеком» обеспечил мобильной связью свыше 190 сел Новосибирской области, в которых проживает от 100 до 1000 человек.

ПАО «Ростелеком»